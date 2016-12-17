Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüse yapılan hain terör saldırıları sonucu Türk askerinin ölümü ve yaralanması haberinin onu oldukça kederlendirdiğini belirtti. Aliyev’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazılan mesajında, “Kayseri’de yapılan acımasız saldırıları sonucu Türk askerlerinin şehit olması ve yaralanması haberi bizi son derece üzdü. Bu kanlı olayı lanetliyor, korkunç bir belaya çevrilmiş olan terörizme karşı mücadelenizde sizi destekliyoruz ve daima kardeş Türkiye’nin yanındayız. Baş vermiş bu trajedi ile ilgili size, ölenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” denildi.