Diğer
Kategoriler

ALJ Finans, otomotiv finansmanında dönüşüm ile dijital sahnede

Avrupa'nın en büyük 6'ncı yazılım firması Asseco SEE tarafından düzenlenen 'Dijital Sahnede Neler Oluyor Konferası' finans dünyasının önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi. Konferansa ana konuşmacı olarak, dünyanın en büyük özel sermayeli otomotiv distribütörlerinden ALJ Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ALJ Finans CEO’su Nilüfer Günhan, 'Finansman Sektörünün Gelişimi' konulu vizyoner konuşması ile katıldı.

ALJ Finans, otomotiv finansmanında dönüşüm ile dijital sahnede

07 Temmuz 2017 16:16

Konuşmasında, finansman sektöründeki dijital değişimin, finansman şirketlerinin satış noktasında sunduğu uçtan uca kredi hizmeti sayesinde başladığını ve tüketicilerin kullandığı mobil aplikasyonlar ile devam ettiğini anlatan Günhan, önümüzdeki dönemde, finansman şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri ve finteklerin oluşturacağı işbirliği ve sinerji sayesinde, tüketicilerin bütçelerini ve yatırımlarını tek bir ortamda yönetebilmelerine yönelik sunulacak girişimlerin, dijital dönüşüm açısından önemli bir adım olacağını açıkladı.

Uzman ve deneyimli kadrosu aracılığı ile otomotiv kredisi hizmeti sunan bir finansman şirketi olan ALJ Finans’ı konferansda ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Asseco SEE Ülke Müdürü Hatice Ayas, "Değerli iş ortağımız ALJ Finans ile olan işbirliğimiz, kendi bünyemizde geliştirdiğimiz tüketici finansmanı yazılım çözümü FinanceFlex ile başladı. Otomotiv kredisinde uzman olan ALJ Finans’ın finansal süreçleri için hızlı, kaliteli ve güvenilir bir altyapı sunuyoruz" dedi. 

Etiketler: ALJ Finans


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!