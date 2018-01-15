Alkol alan genç kız yarı baygın bulundu

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir süre sallanarak yürüyen genç kız kaldırımda düşerek bayıldı. Çevredeki vatandaşlar genç kızı yerde yatarken görünce hemen yardıma koşarak yoldan geçen bir aracı durdurup araca aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza müdahale ederek adının G.U. olduğunu öğrendi.

Hareket etmekte güçlük çekti

Sağlık ekipleri daha sonra konuşmakta ve hareket etmekte güçlük çeken genç kızı araçtan indirerek sedyeye koydu. Sedyeye koyulan genç kız ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 22 yaşındaki G.U’nun 1.50 promil alkollü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.