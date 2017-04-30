Alkol alanları uyardı canından oldu

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Kemal paşa Bulvarı üzeri Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’nun önündeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, E.Ç. ve B.O. parkın içinde alkol almaya başladı. Şahısların alkol almasından rahatsız olan İbrahim Uğurhan Çavuş, E.Ç ve B.O.’nun yanına giderek park içerisinde alkol almamalarını istedi. Bunun üzerine şahıslar arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. yerden aldığı taşı İbrahim Uğurkan Çavuş’un başına attı. Taş darbesinin ardından yere yığılan İbrahim Uğurhan Çavuş ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından E.Ç, B.O ve tartışmayı ayırmaya çalışan O.Ş. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine sağlık ekipleri ağır yaralanan Çavuş’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Çavuş, Pendik’te bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Çavuş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Detaylı ve teknik takibin ardından cinayet zanlıların ikamet ettiği adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda E.Ç., B.O ve tartışmayı ayırmaya çalışan O.Ş.’yi gözaltına alındı.

Gürcan Yılmaz - Cihan Atik