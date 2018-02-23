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Alkol aldığı sırada tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde arkadaşı Fatih Çalışkan’ı, alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada bıçaklayıp öldüren M.A. tutuklandı.

Alkol aldığı sırada tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

23 Şubat 2018 19:13

Denizciler Mahallesi’nde önceki gün meydana gelen olayda, Fatih Çalışkan bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili, alkol aldıkları arkadaşları S.K., İ.S. ve M.A. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden M.A.'nın, daha önceden tartıştıklarını, olay günü gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol aldıklarını ve yine aynı şekilde tartıştıklarını, o anda da olayın gerçekleştiğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ile İ.S. ise serbest bırakıldı. 

Mustafa Mert

Etiketler: Hatay

 

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