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Alkol alıp dilenen yaşlı kadın zabıtaya kök söktürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilenci ve kaçak parfüm satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda topladığı paralara el konulup işlem yapılmak üzere belediyeye götürülmek istenen dilenci kadın aldığı alkolün etkisiyle hem zabıtaya hem de gazetecilere hakaretler yağdırdı.

Alkol alıp dilenen yaşlı kadın zabıtaya kök söktürdü

30 Mart 2018 10:47
Alkol alıp dilenen yaşlı kadın zabıtaya kök söktürdü - Tıkla İzle

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Antalya Caddesi'nde dilenci ve kaçak parfüm satıcılarına yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda 2 parfüm satıcısından biri kaçarak izini kaybettirirken, köprü üzerinde küçük yaşta çocuk ile birlikte klarnet çalarak para toplayan 1 kişi ve 2 küçük bebek ile 4 dilenci kadın yakalandı.

Bazı kadınların pusetlerindeki çocuklarla dilendiği gözlenirken alkol aldığı tespit edilen bir kadın dilenci polise ve zabıtaya zor anlar yaşattı, gazetecilere hakaretler yağdırdı. Zabıta ve polisin "Bu kadar alkol alıp insanları rahatsız etmeye utanmıyor musun?" sorusuna "Size mi soracağım?" diyen kadın "İster içerim ister içmem size ne" dedi. Alkollü kadın, operasyonu görüntüleyen basın mensuplarını tehdit ederek küfürler yağdırdı.
Zabıta aracına alınarak Toptancı Hali içerisinde bulunan Zabıta noktasına götürülen dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 Maddesine istinaden 124 TL, 37/1 Maddesine istinaden 124 TL olmak üzere 248’er TL para cezası uygulandı. Çalgıcıya da aynı ceza uygulanırken ayrıca müzik aletine de el konuldu.  

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, yaşlı kadın

 

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