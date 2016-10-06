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Alkol alıp falezlerden ölüme atladı

Antalya’da bir kişi, falezlerin kenarında alkol aldıktan sonra denize atlayarak intihar etti.

Alkol alıp falezlerden ölüme atladı

06 Ekim 2016 22:06

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi üzerindeki falezlerde saat 17.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lara’da bir AVM’de çalışan Ali Solak (50), falezler kenarına gelerek burada bir süre oturup denizi seyretti. Yanında getirdiği biraları da içen Solak, bir anda kendini 30 metrelik falezlerden aşağı bıraktı. Olayı görenlerin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, Solak'ın kayalıklar üzerindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Deniz polisi, Solak’ın cansız bedenini bulunduğu yerden bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na götürdü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Solak’ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Solak’tan geriye ise falezlerden atlamadan önce içtiği biraların kutuları ve bir çift ayakkabısı kaldı.

Alparslan Çınar
ANTALYA 


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