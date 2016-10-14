Kadınlarda sık sık yaşanan meme kanseriyle ilgili olarak açıklama yapan uzmanlar 40-69 yaş arası kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Rıfat Göklü, meme kanserinin dokuları ve hücrelerinden gelişen bir kanser türü olduğunu dile getirdi. Göklü, “En sık süt kanalları, bezeleri ve memedeki diğer yumuşak bağ dokusu hücrelerinden gelişir. Risk faktörleri arasında erken adet görüp ve geç menopoza girmek kadınlar için önemli bir risktir. Bunun nedeni bu süre içerisinde yumurtalıklardan kadınsal hormonların yaşam süresince yüksek miktarda olması nedeniyle memenin bu hormonlara maruz kalmasıdır” dedi.

“Alkolün meme kanserinde risk artışı yaptığı belirlenmiştir”

Aynı zamanda yağlı beslenmenin meme kanserinde bir risk olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Göklü, “Menopoza yakın durumlarda hastaların şikayetlerini gidermek için verdiğimiz çeşitli hormon ilaçları lüzumundan fazla kullanıldığında bunların da meme kanseri yaptığı tespit edilmiştir. Alkolün meme kanserinde risk artışı yaptığı belirlenmiştir. Bunlar içerisindeki en önemli faktör ise genetiktir. Kadınlarda en sık kanser meme kanseridir. Buna bağlı en sık kadın ölüm nedeni de meme kanseridir. Türkiye’de ikinci sıklıkla ölüm nedeni kanserdir. Bu kadar sık ölüm nedenleri içerisinde en sık tür olan kadınlar için meme kanseridir. Meme kanseri için daha ayrıntılı tarama ve tetkikler geliştirilmiştir” diye konuştu.

“Meme kanserinden kurtulmanın en büyük avantajı erken tanı ve teşhistir”

Meme kanserinden kurtulmanın en büyük avantajının erken tanı ve teşhis olduğunu hatırlatan Op. Dr. Göklü, bunun için çeşitli önerileri olduğunu belirtti. Op. Dr. Göklü, “20 ve 40 yaş arası kadın kendi evde banyoda meme muayenesi yapabilir. Ayrıca 2 yılda bir ise herhangi bir genel cerrahı uzmanı tarafından kontrol ettirilebilir. 40-69 yaş arası kadınlarda ise kendileri evde otokontrol meme muayenesi, yılda bir klinik, ayrıca genel cerrahiye baktırabilir. Ancak 2 yılda bir ise mamografi çekmeyi öneriyoruz. Ayrıca hastanemizde mamografi cihazı da hizmet vermeye başladı. Mamografi ucuz ve yan etkisi fazla olmayan ama duyarlılığı fazla olan uygun bir arama testidir” şeklinde konuştu.

Burak Emek