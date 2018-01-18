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Alkol şişede durduğu gibi durmadı...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence merkezinden çıktıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı. Kazada 250 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ağır yaralanırken, yanındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Alkol şişede durduğu gibi durmadı...

18 Ocak 2018 11:01

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy mevkiinde önceki gün sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Yücel C. ile bir eğlence merkezinde alkol alan G.G. ardından 59 TV 881 plakalı otomobilin direksiyonuna geçerek yola çıktı. İddiaya göre sürücü G.G. Veliköy mevkiinde geldiğinde direksiyon hakimiyeti yitirdi ve araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen araçta bulunan Yücel C. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan G.G. ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü G.G.'nin 250 promil, hayatını kaybeden Yücel C.'nin ise 280 promil alkollü oldukları ortaya çıktı. 

Uğur Arslan

Etiketler: alkol, kaza, tekirdağ

 

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