Alkolikler koca ormanı kül ediyordu

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde bulunan Şehir Ormanı'nda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine ilk gelen polisler ellerine aldıkları çam ağacı dalları ile yangına müdahale etmeye başladılar. Ardından Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelirken yangını büyümeden önlediler. Alevleri söndüren ekipler yangının yakılan ateş sonrası çıktığı belirledi. Yangının çıktığı yerin etrafından içki şişeleri olması gözlerden kaçmazken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Cem Kaan Toka