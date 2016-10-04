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Alkollü baba 2 yaşındaki oğlu ile polisten kaçmaya kalkıştı

Kırşehir’de polisin “dur” ihtarına uymayarak yanındaki 2 yaşındaki oğlu ile kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü baba 2 yaşındaki oğlu ile polisten kaçmaya kalkıştı

04 Ekim 2016 23:57

Alınan bilgiye göre, bir otomobilin Kent Park alanında bulunan korkuluklara çarptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BM 58.. plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu. “Dur” ihtarına uymayan sürücü, yanında bulunan 2 yaşındaki oğlu ile birlikte polisten kaçmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü Kent Park alanında durdurularak yakalandı. Korktuğu gözlenen ve uzun süre ağlayan küçük çocuk ise polisler tarafından sakinleştirildi.  

Enderhan Öz
 

Etiketler: alkol


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