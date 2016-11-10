Kaza, Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine seyreden Kadir Kavi (43) idaresindeki 67 TP 886 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp yan yatarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada araç sürücüsü Kadir Kavi ile araçta bulunan çocukları İ.E.K. (10) ve E.K (12) yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Alkollü baba ile iki çocuğu özel araçla hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kesikler oluşan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Sürücü Kadir Kavi'nin yapılan alkol muayenesinde 254 promil alkollü olduğu tespit edilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç



