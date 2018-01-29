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Alkollü gençler polisten kaçamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde kaza yapan alkollü gençler polisten kaçamadı.

Alkollü gençler polisten kaçamadı

29 Ocak 2018 19:39

Emirefendi Mahallesi'nde bir otomobile çarptıktan sonra kaçan E.C. idaresindeki 55 AC 426 plakalı otomobil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik ekiplerince takibe alındı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta kovalamaca sonunda önü kesilerek yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü E.S. ve otomobilde bulunan Y.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Otomobil ise çekici çağrılarak otoparka çekildi 

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: Samsun

 

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