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Alkollü koca, eşi, oğlu ve kayınbabasını bıçakla yaraladı

Karaman’da evine alkollü olarak gelen koca, eşi, oğlu ve kayınbabasını bıçakla yaraladı.

Alkollü koca, eşi, oğlu ve kayınbabasını bıçakla yaraladı

11 Nisan 2018 00:18

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evine alkollü olarak geldiği öne sürülen 44 yaşındaki S.B. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., eline geçirdiği bıçakla eşi N.B. (37) oğlu A.B. (18) ve kayınbabası A.B.’yi (56) bıçakla yaraladı. Yaralılar çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karın ve göğüs bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan şahsın oğlu A.B ile kayınbabası A.B, hemen ameliyata alındı. Üç saat süren ameliyatın ardından üç yaralanın da yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli S.B. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Mehmet Dağlı
 

 

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