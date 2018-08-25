Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, Minareisağır Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. P. idaresindeki 60 ZU 928 plakalı otomobil ile F.K.’ın kullandığı 60 ZS 322 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yaralanırken, 112 acil ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsün 0,35 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşar Erkan İçen

