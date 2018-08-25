Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde alkollü sürücün kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

25 Ağustos 2018 00:02

Kaza, Minareisağır Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. P. idaresindeki 60 ZU 928 plakalı otomobil ile F.K.’ın kullandığı 60 ZS 322 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yaralanırken, 112 acil ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsün 0,35 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşar Erkan İçen
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç