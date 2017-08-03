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Alkollü Rus'un çarptığı bahçıvan 79 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Kemer ilçesinde 360 promil alkollü Rus kadının otomobille çarpması sonucu ağır yaralanan adam, 79 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Alkollü Rusun çarptığı bahçıvan 79 günlük yaşam savaşını kaybetti

03 Ağustos 2017 12:53

İddiaya göre, Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde bahçıvan olarak çalışan 6 çocuk babası Mehmet Akburak’a (67) 13 Mayıs'ta iş çıkışı bisikletiyle Atatürk Bulvarı üzerinde giderken Rus uyruklu Angelina Mikhaylovna S. idaresindeki 07 CTD 84 plakalı otomobil çarpmıştı. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve 14 metre uzağa düşen Akburak ağır yaralanmıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla önce Kemer’deki özel bir hastaneye, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Akburak’ın ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Angelina Mikhaylovna S. ise olaydan sonra yakalanmış, alkol muayenesinde ise 364 promil alkollü olduğu belirlenmişti. Kazadan sonra hazırlanan raporda tamamen kusurlu bulunan Rus sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. 13 Mayıs günü geçirdiği kazadan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavisine başlanan Mehmet Akburak, bir hafta önce servise alınmıştı. Önceki akşam saatlerinde fenalaşan Akburak, yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Uncalı Meydan Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Akburak, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Mehmet Akburak’ın cenazesi, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesi ve Adli Tıp’ta yapılan otopsinin ardından Kemer’in Aslanbucak Mahallesi’ndeki evine getirildi. Üzüntülerini dile getiren Akburak’ın yakınları, sorumlu sürücünün cezalandırılmasını istedi. Akburak, Aslanbucak Mezarlığında toprağa verildi. 

Hanım Türk

Etiketler: Alkollü Rus, antalya, kaza


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