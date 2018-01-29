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Alkollü şahıs çöp kamyonuna geçit vermedi

Ankara’da belediyenin çöp kamyonunun önüne dikilen alkollü şahıs, temizlik işçilerine zor anlar yaşattı.

Alkollü şahıs çöp kamyonuna geçit vermedi

29 Ocak 2018 23:55
Alkollü şahıs çöp kamyonuna geçit vermedi - Tıkla İzle

Olay, Sincan ilçesi Merkez Çarşısı içinde meydana geldi. Gece saatlerinde ilçenin çöplerini toplamak için dolaşan kamyon, aracın önüne çıkan bir şahıs yüzünden durmak zorunda kaldı. Yapılan ikazlara aldırış etmeyen adam, aracın önünde dikilmeye başladı. Şahsı kenara çekmek için yanına giden belediye çalışanları, şahsı uzaklaştıramadı. Alkollü olduğu anlaşılan şahıs, daha sonra kamyonun üzerine yürüyerek aracı iteklemeye başladı. Ayakta durmakta zorlanan şahıs, tek eliyle itekledikçe kamyon sürücüsü de aracı geri geri sürdü. O anlara şahit olan vatandaşlar, kendilerini gülmekten alıkoyamadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada da paylaşıldı. 

Etiketler: ankara, Çöp kamyonu

 

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