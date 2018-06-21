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Alkollü şahıs polise zor anlar yaşattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde mahalleyi birbirine katan aşırı alkollü bir vatandaş, olay yerine gelen polislere zor anlar yaşattı.

Alkollü şahıs polise zor anlar yaşattı

21 Haziran 2018 13:38

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 2023 Sokak’ta iddiaya göre bir süre önce eşi tarafından terk edilen bir kişi, alkolün etkisiyle elinde bıçakla çevreye rahatsızlık verince komşuları durumu polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen polis ekibi alkollü şahsı zapt etmekte zorlandı. Bunun üzerine sokağa takviye ekip istendi. Takviye ekibinde gelmesiyle alkollü şahıs mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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