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Alkollü şahıs polislerle adeta köşe kapmaca oynadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs, kendisini tedavi için hastaneye götürmek isteyen polislerden kaçarak adeta köşe kapmaca oynadı. Polisin elinden iki kez kaçan alkollü şahıs, sonunda yakalanarak hastaneye götürüldü.

Alkollü şahıs polislerle adeta köşe kapmaca oynadı

11 Ekim 2016 23:00


Olay, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aldığı alkol ve uyuşturucunun etkisi ile yere yığılan Levent Ç.’yi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ambulansın gelmesini beklerken, Levent Ç. birden kaçmaya başladı. Uzun bir kovalamacanın ardından yakalanan Levent Ç., “Beni niye kovalıyorsun, bıraksana. Baba” diye bağırdı. Polisin sakinleştirmeye çalışarak kimliğini istediği Levent Ç., “Niye istiyorsun. TC’mi okuyayım sana, evliyim, iki çocuk babasıyım. Bir kızım, bir oğlum var” dedi. Polisin sakinleşmesi için serbest bıraktığı Levent Ç., yeniden kaçarak polisi atlatmaya çalıştı. Girdiği akaryakıt istasyonunda yeniden yakalanan Levent Ç.’ye bu kez kelepçe takıldı. Polislere “Alkol aldım sallanıyorum” şarkısını söylemeye başlayan Levent Ç., kelepçelerinin çıkarılmasını istedi. Olay yerine gelen ambulansa polis eşliğinde binen Levent Ç., tedavisinin yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: alkollü şahıs


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