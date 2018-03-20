Diğer
Kategoriler

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Adana’da alkollü bir şahıs gürültü çıkardığı için kendisine ceza yazan polislere pompalı tüfekle ateş açarak dehşet saçtı.

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

20 Mart 2018 06:46

Olay, Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollün etkisiyle mahallesinde birkaç kişiyle kavga ederek aşırı gürültü çıkaran Abdül Aziz Dernik vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evine götürüldü. Polisin kendisine ceza yazmasına öfkelenen Dernik pompalı tüfeğiyle polislere ateş açmaya başladı. Polisler son anda kaçarak canlarını kurtarırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

‘Mahalle uzun namlulu silahlarla abluka altına alındı’
Olay yerine sevk edilen Terörle Mücadele (TEM) ve asayiş ekipleri uzun namlulu silahlar mahalleyi abluka altına aldı. Bölgede arama çalışması yapan polis ekipleri komşusunun bahçesine saklanan Dernik'i kıskıvrak yakaladı.

Polis olayla alakalı Dernik dışında eşi ve iki kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç