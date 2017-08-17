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Alkollü sürücü 5 otomobile çarptıktan sonra dükkana daldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü sürücü dehşet saçtı. Kamyonetiyle 5 otomobile çarparak ilerleyen alkollü sürücü, bir restorandan içeri girerek durabildi.

Alkollü sürücü 5 otomobile çarptıktan sonra dükkana daldı

17 Ağustos 2017 13:29

Gümbet Kavşağı'ndan Turgutreis istikametine giden 48 UJ 619 plakalı kamyonet sürücüsü Aytaç A., Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 otomobile çarptı. İlk olarak ışıklarda bekleyen araca çarpan Aytaç A. daha sonra yol kenarında duran 2 taksiye ve 2 otomobile daha çarptı. Kazaların ardından kamyonetiyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi 1315 sokağa girerek kaçmaya çalışan Aytaç A., Valide Sultan Camii karşısında bulunan bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Kamyonetle restoranın içerisine giren sürücü çarptığı otomobilin sahiplerinin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerine gelerek tutanak tutup soruşturma başlattı. Kamyonet sürücüsü ise polislerin çevrede yaptığı aramalar sonucunda yakalandı. Hastaneye götürülen sürücünün 1.37 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü Barış Değirmenci olayı anlatarak, “Arkadan bir araç fireni sesi duydum. Bir kamyonet önce bana çarptı, sonra önümde bulunan araçlara ve duvara çarparak durabildi. Biz adamın yanına gidiyorduk ki adam kaçarak uzaklaştı” ifadelerini kullandı.

Restoran sahibi Mehmet Emrah Metin ise, “Ekmek teknemiz, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını kazandığımız dükkan ne hale geldi. Dükkan kapalıyken meydana geldi kaza yoksa birileri ölmüştü içeride. Allah magandalardan korusun bizi” dedi. 

Eren Ayhan


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