Kaza, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Bulvarı istikametinden, Mevlana Kaşağı’na gitmekte olan Mehmet K. (33) yönetimindeki 07 GKE 61 plakalı araç, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Refüjde bulunan tabela ve ağacı kökünden söken araç, karşı şeride geçerek anca durabildi. Hurdaya dönen araçtan çıkan araç sürücüsü Mehmet K., kazayı hafif yaralarla atlattı. Trafiği alt üst eden kaza olayında, polis ekipleri trafiğin akışını sağladı.

Üflememek için numara yaptı

Bu sırada olay yerine gelen 112 ekipleri Mehmet K.’yi ayakta tedavi etti. Tedavi sonrası polis, sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Uzun süre promil ölçeri üflemiş numarası yapan sürücü, polisin baskısı sonrasında cihazı üflemek zorunda kaldı. Mehmet K. de 250 promil alkol olduğu tespit edildi. Kazayı anlatan Mehmet K., “Araç sıkıştırdı. Sıkıntı yok. Canımız sağ” dedi.

Suat Metin - Harun Erdoğdu

