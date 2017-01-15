Kaza gece saat 02.30 sıralarında Denizli Ankara Karayolu Sevindik Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine 20 F 5875 plakalı ticari minibüsü ile seyir halinde bulunan Ahmet K. (45), Sevindik Kavşağı yakınında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabilen minibüsteki sürücü yaralandı. Refüjdeki demir bariyer ve dev palmiye ağacı yola devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine Ahmet K., 112 sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza nedeniyle trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Medeni Topaloğlu