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Alkollü sürücü dehşet saçtı : 1 ölü, 1 yaralı

Bodrum'da 2.88 promil alkolle araç kullanan sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı : 1 ölü, 1 yaralı

20 Ağustos 2017 09:13

Bodrum-Yalıçiftlik yolunda, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ise ağır şekilde yaralandı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Yalıçiftlik Mahallesi Gerenkuyu Mevkiinde meydana gelen kazada, 2.88 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin K. isimli sürücünün kullandığı kamyonet karşı istikametten gelen Niyazi Kocaköse yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Niyazi Kocaköse araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Güler Demir ise ağır şekilde yaralandı.

Bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı bölgeye gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Hüseyin K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Eren Ayhan


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