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Alkollü sürücü dehşet saçtı: 3’ü çocuk yaralı

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 3ü çocuk yaralı

13 Aralık 2016 19:59
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 3’ü çocuk yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Kahramanmaraş-Adana çevre yolu otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Kahramanmaraş’a seyir halinde olan Tahir A. yönetimindeki 01 TL 600 plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 02 FE 560 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Selami Köse (32), Melek Köse (30), Soner Köse (11), Hüsne Köse (1.5), Selami Efe Köse (14), Hüsne Köse (60) ve Zahide Koç (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 11 yaşındaki Soner Köse’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı kazada 46 AF 751 plakalı otomobilde bulunan sürücü Doğan Zengin, Gülbeyaz Zengin ile 46 PD 700 plakalı otomobilde bulunan Gökhan Oğuzlar, kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 01 TL 600 plakalı cip sürücüsü Tahir A., 1.18 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. 

Muhammet Özer
 

Etiketler: alkollü sürücü


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