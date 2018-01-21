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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince ağaca saplandı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yol kenarında bulunan ağaca saplandı. Araçta bulunan iki kişi itfaiye, polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince ağaca saplandı

21 Ocak 2018 05:47

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa Büyükşehir Belediyesi binası önünde bulunan Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Yıldırım ilçesinden şehir merkezi tarafına gelen Caner G. İdaresindeki 16 Z 9175 plakalı araç kontrolden çıkarak yol ortasında bulunan ağaca saplandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri sürücünün ve yanındaki yaralının sıkıştığını tespit ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleriyle beraber yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Caner G. Ambulans tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken araçta bulunan diğer yaralı Eray Y. Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Caner G. ve Eray Y.'nin ağır yaralı olduğu, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Ağaca saplanan araç kaza sonrası hurdaya dönerken olay yerine gelen çekici tarafından saplandığı yerden çıkarılarak otoparka çekildi. 

Etiketler: alkollü sürücü, bursa

 

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