Alkollü sürücü inşaat temeline uçtu

İnegöl ilçesinin Yeni Mahallesi’nin Millet Caddesi üzerinde 16 KJN 49 otomobilini park eden 63 yaşındaki Sabri K. ile ağabeyi 70 yaşındaki Ercivan K., araç içerisinde alkol almaya başladı.

Bir süre alkol aldıktan sonra eve gitmeye karar veren kardeşler harekete geçti. Sürücü Sabri K. yönetimindeki otomobil, cadde sonunda temeli atılmış vaziyetteki inşaatın yanından geçtiği sırada yolun bittiğini fark etti. Yoldan geri manevra yapan aracın sol arka tekeri 2 metre yüksekliğindeki temelin boşluğuna gelince, araç kontrolden çıktı. Tekeri boşluğa düşen otomobil bir anda iki metre yüksekliğindeki inşaat temeline yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki site sakinleri durumu 112’ye haber verip olay yerine koştular. Araçta bulunan ağabey ve kardeşi yaralandı. Ercivan K., vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücü için sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri seferber oldular.

"ESAS SÖYLÜYORUM"

Kazanın ardından kurtarılan sürücü ailesini aradı. Telefonla ailesiyle görüşen Sabri K., “Araçla inşaata düştük. Hastaneye gidiyorum, oraya gelin” dediği sırada ailesinin bu duruma inanamadığını fark edince “Esas söylüyorum, gelin” diye cevap verdi. O anlar kameralara yansıdı.

Yaralı ağabey ve kardeşi kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındılar.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralı sürücünün 112 promil alkollü olduğu öğrenildi. İnşaat temeline düşen araç, çekici yardımı ile çekildi. Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.

Salih Bakıcı