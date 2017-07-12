Alkollü sürücü mahalleyi ve polisi çileden çıkardı

Edinilen bilgiye göre olay Niğde-Merkez dere mahallesinde meydana geldi.

06 EY 31 plakalı otomobil sürücüsü alkollü M.T. Polisin dur ihbarı bulunması üzerine arabasıyla kaçmaya başladı. Polisten otomobili ile kaçan sürücü M.T. Dere mahallesindeki evinin bulunduğu aparmanın park alnına hızlı girince apartmandaki vatandaşlar durumdan rahatsız olarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri dur ihbarına uymayan otomobilin olduğunu anlayınca M.T.’yi evinden alarak araç üzerinde inlemelerde bulundu. Polis arama yaptığı esnada alkollü sürücü M.T. polis ekiplerine de çirkin davranışlarda bulundu. Olay yerine çağrılan Trafik ekipleri alkollü sürücü M.T.’YE alkoll araç kullanmaktan ve polis in dur ihbarına uymamaktan cezai işlem uyguladı. Alkollü sürücünün annesi ise, ‘‘Alkol almış binmiş. Ben bile şikayetçiyim.’’ dedi.

Apartmandaki vatandaşlar ise olayı film seyreder gibi evlerinin balkonundan seyretti.

Mücahit Bilgi

