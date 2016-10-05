Edinilen bilgiye göre, Burdur merkeze bağlı Yazıköy köyünde yaşayan

O.Ç. (57), 15 NL 354 plakalı traktöründeki şeker pancarlarını Burdur Şeker Fabrikası’na boşalttıktan sonra alkollü bir mekanda eğlendi. Daha sonra arkadaşlarının uyarısına rağmen aşırı alkollü şekilde römorklu traktörün direksiyonuna geçen O.Ç., direksiyona hakim olamayınca Karasenir Caddesi üzerinde kaldırıma ve ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan yatarken, evin duvarı da yıkıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evinin önünde otururken bir anda gürültüyle kalktığını anlatan ev sahibi Adil Cengiz, "Ben oturuyordum. Caddeden süratle geldi, direkt evin duvarına vurdu yani bu kadarını gördüm. Benim evimin duvarına süratle vurdu” diye konuştu.

Hayati tehlikesi bulunmadığı ve vücudunun bazı yerlerinden yaralandığı öğrenilen sürücü O.Ç.'nin 375 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi. Sürücüye ayrıca alkollü araç sürmek ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle de bin 200 TL trafik cezası kesildiği öğrenildi.

Hayal Girişim

