Kaza gece saat 03.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emircan Okumuş (36) idaresindeki 06 AD 946 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran 67 TC 009 plakalı minibüse daha sonrada seyir halindeki 67 T 8089 ticari taksiye çarparak durabildi. Kazada yaralanan 06 AD 946 plakalı otomobil sürücüne ilk müdahaleyi olayı görüp yardıma koşan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken çarptığı park halindeki servis minibüsü ile seyir halindeki ticari takside maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta içki şişesi bulunurken, kaza da kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı görüp yaralının yardımına koşan Adem Akman, “Biz aracın arkasından geliyorduk. Sanayi girişinden bir taksi çıktı. Araç yalpa yapmaya başladı, sürücüde kontörlü kaybetmeye başladı. Önce park halindeki servis minibüsüne daha sonrada taksici arkadaşa çarptı. Arkadaş yaralandı. Biz ilk müdahaleyi yaptık ve polis ile ambulansa haber verdik. Arkadaşlar müdahale etti. Geçmiş olsun diyoruz. Başka diyecek bir şey yok” dedi.

Kaza yapan sürücünün yapılan muayenesinde 102 promil alkollü olduğu belirlenirken, hastanede müşahede altında tutulacağı ifade edildi.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

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