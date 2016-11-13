Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Alkollü sürücü otomobiliyle 2 araca çarparak durabildi

Alkollü sürücü otomobiliyle 2 araca çarparak durabildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce yol kenarında park halinde duran servis minibüsüne daha sonrada seyir halindeki ticari taksiye çaparak durabildi. Kazada yaralanan alkollü sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü otomobiliyle 2 araca çarparak durabildi

13 Kasım 2016 09:13

Kaza gece saat 03.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emircan Okumuş (36) idaresindeki 06 AD 946 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran 67 TC 009 plakalı minibüse daha sonrada seyir halindeki 67 T 8089 ticari taksiye çarparak durabildi. Kazada yaralanan 06 AD 946 plakalı otomobil sürücüne ilk müdahaleyi olayı görüp yardıma koşan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken çarptığı park halindeki servis minibüsü ile seyir halindeki ticari takside maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta içki şişesi bulunurken, kaza da kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı görüp yaralının yardımına koşan Adem Akman, “Biz aracın arkasından geliyorduk. Sanayi girişinden bir taksi çıktı. Araç yalpa yapmaya başladı, sürücüde kontörlü kaybetmeye başladı. Önce park halindeki servis minibüsüne daha sonrada taksici arkadaşa çarptı. Arkadaş yaralandı. Biz ilk müdahaleyi yaptık ve polis ile ambulansa haber verdik. Arkadaşlar müdahale etti. Geçmiş olsun diyoruz. Başka diyecek bir şey yok” dedi.
Kaza yapan sürücünün yapılan muayenesinde 102 promil alkollü olduğu belirlenirken, hastanede müşahede altında tutulacağı ifade edildi.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
ZONGULDAK

Etiketler: alkollü sürücü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!