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Alkollü sürücü yılın son saatlerinde dehşet saçtı: 3 yaralı

Kartal’da 2017 yılının son saatlerinde alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı aracın sürücüsü direksiyon başında sıkışırken, kendisi de kaldırımda yaralı olarak hastaneye kaldırılmayı bekledi.

Alkollü sürücü yılın son saatlerinde dehşet saçtı: 3 yaralı

31 Aralık 2017 23:07

Karlıktepe Mahallesi Toros Caddesi üzerinde alkollü bir sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan alkollü bir sürücünün kullandığı 31 NDS 86 plakalı minibüs, karşı şeritten gelen Hakan Çakır’ın kullandığı 34 BHK 44 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada alkollü sürücü yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Hakan Çakır ve araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Kazanın ardından Hakan Çakır direksiyon başında sıkışınca yardımına önce çevredeki vatandaşlar sonra da itfaiye ekipleri koştu. Bu sırada kaldırımda yatan alkollü sürücüye de sağlık ekipleri müdahale etti. Direksiyonda sıkışan Hakan Çakır, itfaiye erleri tarafından çıkarıldıktan sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaldırımda yatan alkollü sürücü ise olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Vatandaşlar bira şişelerini göstererek tepki gösterdi

Kazanın ardından alkollü sürücünün çarptığı araç hurdaya dönerken, çevrede oturan vatandaşlar minibüsün içerisindeki bira şişelerini göstererek tepki gösterdi. Kazanın nedeninin açık olduğunu söyleyen çevre sakinleri, şişeleri alarak aracın içerisine fırlattı.
Kazanın hemen önünde yaşandığını ifade eden yaralı Hakan Çakır’ın kardeşi, “Abimin zaten öndeki araç. Birlikte çıktık biz yavaş yavaş gidiyorduk. Bu araç bir anda sendeleyerek ne olduğunu anlayamadık. Ters döndü. Hızla vurdu araç ters döndü. Abim de sıkıştı” şeklinde konuştu.
Kaza mahalline gelen yaralının yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, alkollü sürücünün kimlik tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi. 

Mustafa Esen - Metin Başar
 

 

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