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Alkollü sürücü yol kontrolü yapan polise çarptı: 1 şehit

Gümüşhane’de yol kontrolü yapılan sırada bir aracı durdurmak isteyen polis memuruna alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Olayın ardından otomobil olay yerinden kaçarken, ağır yaralı polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Alkollü sürücü yol kontrolü yapan polise çarptı: 1 şehit

03 Kasım 2017 08:13
Alkollü sürücü yol kontrolü yapan polise çarptı: 1 şehit - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre şehrin Trabzon istikametinden giriş noktası olan Özcan Mahallesi, Elmalı Caddesi üzerindeki polis güvenlik noktasında uygulama yapan polis memurlarından Olgun Gülay (46) saat 21.30 sıralarında bir aracı durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak görevi başındaki polis memuruna çarpan ve çarpmanın etkisiyle Gülay’ı yaklaşık 40 metre uzağa fırlatan M.K idaresindeki 29 AK 111 plakalı otomobil, daha sonra olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine teyakkuza geçen emniyet güçleri aracı ve sürücüsünü kovalamacanın ardından Süleymaniye mahallesinde kıskıvrak yakaladı.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru Gülay, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tedaviye cevap vermeyen Gülay, saat 00.45’te hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobil sürücüsü M.K ve otomobilde bulunan S.E gözaltına alındı.

Gümüşhane Devlet Hastanesine olayın ardından gelen Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada; “Saat 21.20’de şehrimizin Trabzon’dan giriş istikametinde sürekli yol kontrolü yaptığımız noktada alkollü bir şahsın kullandığı araç yol kontrolü yapan polis memuru arkadaşımıza çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Polis memuru arkadaşımıza Gümüşhane Devlet Hastanesinde hemen müdahalede bulunuldu. Maalesef tüm yapılan tıbbi müdahalelere rağmen 00.45 gibi polis memurumuz Olgun Günay şehit oldu. Kurtaramadık polis memurumuzu. Her türlü müdahaleyi yapmış olmamıza rağmen. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Polis memuru Gülay’ın görev şehidi olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Maalesef acımız büyük. Böyle bir hadiseyle karşılaşmış olmaktan da ayrıca üzüntülüyüz. Bu konu hem adli hem idari yönden detaylarıyla ortaya çıkarılacak. Üzücü olan insanların alkollü bir şekilde araç kullanmaları, trafiğe çıkıp hem kendi can güvenliklerini hem de vatandaşlarımızın can güvenliklerini tehdit etmeleri. İlimiz çok fazla alkolün tüketildiği bir yer olmamasına rağmen böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldı. Polisimiz, Jandarmamız vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tesis etmek için 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. Biz vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tesis eden bütün emniyet görevlilerimize tüm hemşehrilerimizden yardımlarını ve çok daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bütün Gümüşhaneli hemşehrilerimden bunu özellikle istirham ediyorum. Denetimlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek” diye konuştu.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen 3 çocuk babası şehit polis memuru Gülay’ın haberini alan yakınları geldikleri Gümüşhane Devlet Hastanesinde fenalık geçirdi, ağıtlar yaktı.
Gümüşhane’de 2016 yazından beri göre yapan şehit polis memuru Gülay’ın cenazesi yapılacak resmi törenin ardından memleketi Trabzon’a gönderilecek. 

Recep Ergin

Etiketler: alkollü sürücü, gümüşhane

 

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