Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 02.30 sıralarında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Saray merkezden Kıyıköy istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. (26) idaresindeki 59 YT 295 plakalı otomobil Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde kaldırım çalışması için cadde üzerine paletlerle konulmuş kaldırım taşlarını fark etmeyerek çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın oluşturduğu gürültüyle evlerinin balkonuna çıkan vatandaşların çağırdığı ambulansla yaralı sürücü Saray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan otomobilin sürücüsünün hastanede yapılan kontrolde 206 promil alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili trafik polisinin başlattığı soruşturma sürüyor. Öte yandan, yeterli uyarı işaretleri konulmadan kaldırım çalışması için cadde üzerine paletlerle kaldırım taşları bırakılmasına kaza sonucu çevrede toplanan vatandaşlar tepki gösterdi.

