Alkollü sürücünün çarptığı elektrik direği 4 katlı binanın üzerine devrildi

Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde seyir halinde olan Y.Ş.'nin kullandığı 34 DS 1994 otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kaldırıma çıkarak enerji hattının bulunduğu beton direğe çarptı. Otomobilde bulunan A.Ç isimli kadın yaralandı. Yaralı, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk yol kenarında bulunan 4 katlı evin duvarına devrilirken, binanın 2'nci katında bulunan Faruk Karacan’a ait dairede televizyon ve buzdolabının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 097 promil alkollü olduğu, otomobilin ise sigorta ve muayenesinin bulunmadığı, hacizli olduğu ve yakalamasının bulunduğu belirlendi.

Arif Kaplan

