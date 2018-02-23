Alkollü taksi sürücüsü Kadıköy’ü birbirine kattı

Olay dün akşam Kadıköy Şaşkınbakkal’da meydana geldi. İddialara göre, aşırı derecede alkollü olan ticari taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşların uyardığı sürücü önce direksiyon başında bekledi. Ardından vatandaşların ısrarı üzerine taksi şoförü aracından inerek aracın ön tarafını kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada ayakta durmakta zorluk yaşayan sürücü vatandaşları şaşkına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin geldiği sırada alkolü sürücü tekrar direksiyon başına oturarak gitmek istedi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın kaldırıma çarptığı görülüyor. Şoförün araçtan inerek ön kaportayı kontrol ettiği ve vatandaşların yardım için yanına geldiği görülüyor. Daha sonra sağlık ekiplerinin geldiği görülüyor.

Cenk İşver