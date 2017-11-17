Alkollü vatandaş evi yaktı, daha sonra balkona çıkıp bağırdı

Yangın, saat 03:30 sıralarında Bahçelievler İsmailpaşa sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın birinci katında alkol alan Turgay Sevim isimli vatandaş bir süre alkol aldı. Aldığı alkolün etkisiyle kaldığı evi ateşe verdi. Alevleri gören bekçi ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin alev alev yandığı esnada ise alkollü olan Turgay Sevim balkona çıkarak bağırmaya başladı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürmesinin ardından evin balkonunda bulunan Sevim’i, evden çıkartılarak ambulansa kadar götürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında bir kişi dumandan etkilendi. Alevler içerisinde kalan evdeki o anlar ise bir mahalle sakininin cep telefonu tarafından kaydedildi.

Mahalleli tepki gösterdi

Gece saatlerinde aldığı alkolün etkisiyle evi ateşe veren Turgay Sevim, daha sonra balkona çıkarak bağırmaya başladı. Ayakta duramayan Sevim balkon korkuluklarına tutunarak destek aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağıya indirilen Turgay Sevim burada ambulansa bindirildi. Son zamanlarda birkaç defa bunu gerçekleştirdiğini belirten mahalle sakinleri, her akşam dışarı çıkarak bağırıp çağırdığını, evi yakacağını söylediğini, bu konuda hiçbir önlem alınmadığını belirterek tepki gösterdi.

Gece vakti Kaymakama yürüdüler

Bahçelievler’de gece saatlerinde alkollü bir vatandaş tarafından çıkartılan yangın sonrası sokağa dökülen mahalle sakinleri, apartmanda kalan ve aynı zamanda aklı dengesi yerinde olmadığı iddia edilen vatandaştan şikayetçi olmak için olayın yaşandığı yerin yakınında oturan ilçe kaymakamının kaldığı eve kadar yürüdü.

Apartman yöneticisi Ömer Çelik yaptığı açıklamada, “ Binada oturan Turgay Sevim adında bir beyefendi var. Aklı selim insan gibi duruyor. Biz bunun dilekçesini Kaymakamlık, Beyaz Masa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ayrı ayrı dilekçe verdik. 15 kişilik apartmanda 14 tane imza verdik. Biz bu abiden rahatsızız. Bizim eşimiz var çocuğumuz var. Herkese küfür ediyor. Gece başlıyor, sabaha kadar küfür ediyor. Bu adama biz para ve yemek verdiğimiz zaman susuyor. Ama vermediğimiz zaman sürekli bunu yapıyor. Biz bu gecede verdik ama bizim binamızı yaktı. Burada kaç tane aile var. Kaymakamın bir üst sokağındayız. Dilekçeler verdik ama hiçbir şey olmadı. Biz Kaymakamın yanına geldik. Ona tarif etmek, söylemek için. Bize yarın gelmemizi söylediler. Müracaatımızı söyledik. Yarın sabah geleceğiz. Karşı taraftaki bekçi olmasaydı o bina komple yanmıştı” dedi.

Selim Bayraktar