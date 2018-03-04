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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı

Üsküdar’da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki otobüsüne çarptı. Biri ağır iki kişi yaralandı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı

04 Mart 2018 04:20

Olay, 03.00 saatlerinde, Üsküdar, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cemil Batuhan(18) yönetimindeki 34 BAH 87 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak cadde üzerinde park halinde bulunan belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs ileri doğru kayarken, hurdaya dönen otomobilin içerisinde ki 2 kişi, çevrede ki vatandaşların yardımı ile otomobilden güçlükle çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Can Çetin (17) ve ehliyetsiz sürücü Cemil Batuhan’ı olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevrede ki çeşitli hastanelere götürüldü. Burada tedavi altına alınan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cemil Batuhan’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Can Çetin’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Aydemir Kadıoğlu

 

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