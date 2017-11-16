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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Konya’da otomobiliyle seyir halindeyken dönüş yapmak isteyen alkollü sürücü, arkadan gelen otomobil ile çarpıştı.İki aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

16 Kasım 2017 02:25
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu - Tıkla İzle

Kaza, saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan H.Y.(17) cadde üzerinde 42 ES 233 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken dönüş yapmak isteği sırada aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet G. idaresindeki 42 DOJ 67 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarında duran otomobil sürücüsü Mehmet G. ve hurdaya dönen araçtaki alkollü sürücü H.Y. ile yanında bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya karışan otomobilin içerisindeki içki şişeleri ise dikkat çekti. 

Otomobil sürücüsü H.Y.’nin 100 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı belirlenen H.Y.’ye “Alkolllü araç kullanmak” suçundan 2 bin 560 lira idari para cezası kesildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

İbrahim Yetkin

Etiketler: alkollü sürücü, ehliyetsiz, kaza

 

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