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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polis arabasına çarptı: 3 yaralı

Bursa'da ehliyetsiz ve aşırı hızlı giden alkollü sürücü polis arabasına çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polis arabasına çarptı: 3 yaralı

08 Şubat 2017 08:36
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polis arabasına çarptı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 03.00 sularında meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu ve alkollü araç kullanımdan aranan Şaban G.(37) isimli şahsı yakaladı. Yakalanan zanlıyı karakola götürmek için İnönü Caddesi'nden Gürgen Sokak'a dönmek üzere olan 16 Z 7286 plakalı ekip otosuna arkadan aşırı hızlı gelen Ceyhun Durak idaresinde ki 16 P 6929 plakalı araç çarptı. Çarpma sonucu polis ekiplerine ait içinde bulunan memurlar kazayı yara almadan atlattı. Polis merkezine götürülen zanlı Şaban G. ise kaza sonucu hafif yaralandı. Aşırı hızla polis aracına çarpan araç sokak üzerinde bulunan bir dükkana çarparak durabildi. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Ceyhun Durak ve araç içerisinde bulunan Serap Ö. yaralandı. Yaralılar Ceyhun Durak ve Şaban G. olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Zanlıya eşlik etmek üzere bir polis memuru da hastaneye gitti. Kaza sonucu ağır yaralanan Serap Ö. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlatırken hurdaya dönen araç çekici ile çekildi. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, bursa, kaza


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