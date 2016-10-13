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Alkollüyken darbeyi övdü, 25 gün hapis cezası aldı

Kayseri'de 15 Temmuz gecesi alkollü olduğu sırada evine giderken darbeyi övücü sözler söylediği iddiasıyla yargılanan sanığa 'suç ve suçluyu övme' suçundan 25 gün hapis cezası verildi. Sanık, "O gece 58 promil alkolüm vardı. Kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta alkollü ifade verdiğim için hatırlamıyorum" dedi.


13 Ekim 2016 13:07

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 37 yaşındaki tutuksuz sanık G.K. ve avukatı hazır bulundu.

"Özür dilerim. çok pişmanım"

Tutuksuz sanık G.K. mahkemede sorgu ve savunmasında, "O gün çok alkollüydüm. Darbenin arkasında kimlerin olduğunu bilmiyordum. 15 Temmuz gecesi Kayseri merkezde 22.30-23.00 sıralarında meyhaneden çıktım. İncesu'ya gitmek için durağa geldiğimde durakta tanımadığım kişilerden darbe olduğunu öğrendim. Darbenin arkasında hangi karanlık güçlerin, kimlerin olduğu belli değildi. 'Ben de sevinenler tarafındayım, bence geç kalınmış bir hareket' gibi sözleri kullandığımı hatırlamıyorum. 58 promil alkolüm vardı. Kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta alkollü ifade verdiğim için hatırlamıyorum. Seçilmiş bir hükümete darbe yapılmasına karşı birisiyim, tüm kamu kurum ve kuruluşlardan özür dilerim. Çok pişmanım" diye konuştu.
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında her ne kadar sanık hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan dava açılmış ise de sanığın eylemlerinin FETÖ lehine olmadığı, incelemede FETÖ ile alakalı hiçbir delile ulaşılamadığı, sanığın 'suç ve suçluyu övme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

25 gün hapis cezası 5 yıl ertelendi

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 37 yaşındaki tutuksuz sanık G.K.'yi 'suç ve suçluyu övme' suçundan 25 gün hapis cezasına mahkum etti. Sanığın sabıkasız geçmişi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık, 5 yıl suç işlemezse dava düşecek, eğer 5 yıl içerisinde suç işleği takdirde, aldığı ceza işleme koyulacak.
 

Şeref Kahraman

Etiketler: 25 gün hapis cezası aldı, Alkollüyken darbeyi övdü, Kayseri, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi


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