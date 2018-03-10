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Alkolü fazla kaçıran sürücü polisleri çileden çıkardı

Aydın’da 304 promil alkollü vaziyette direksiyona geçen bir sürücü polisleri çileden çıkardı.

Alkolü fazla kaçıran sürücü polisleri çileden çıkardı

10 Mart 2018 09:56

Aydın-İzmir karayolunda seyir halinde iken önünde seyreden iki araca çarpan sürücü 304 promil alkollü çıkınca polis ekipleri karakola götürmek istedi. Ceketsiz gelmek istemeyen alkollü sürücüyü ikna edemeyen polisler şahsı zor kullanarak ekip otosuna bindirdi. 

Olay Aydın-İzmir karayolu Başak Koleji kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden İncirliova istikametine seyretmekte olan 09 KY 932 plakalı otomobil önünde seyretmekte olan M.Ü. yönetimindeki 09 KT 828 ve M.Y. yönetimindeki 38 PS 116 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken diğer araçtaki sürücü ve yolcular şok yaşadı. 

Polis ekipleri tarafından müdahale edilen kazada 09 KY 932 plakalı aracın sürücü Y.K. 304 promil alkollü çıkınca polis tarafından karakola davet edildi. Karakola gitmek istemeyen alkollü sürücü ceketsiz gelmemek için direnince polisler şahsı zor kullanarak ekip otosuna götürdü.
Polis tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

İbrahim Kılınç
 

 

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