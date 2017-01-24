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Alkolü fazla kaçırınca asfaltın ortasında uykuya yattı

Aydın’da aşırı miktarda alkol alan bir genç evine giderken yorulunca asfaltın ortasında uykuya yattı. Polis, dondurucu soğuğa ve yolda seyreden araçlara aldırmadan yerde yatan genci ikna etmek için uzun süre dil döktü.

Alkolü fazla kaçırınca asfaltın ortasında uykuya yattı

24 Ocak 2017 10:50

Edinilen bilgiye göre, aşırı miktarda alkol alan bir genç Aydın Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde kendinden geçince asfaltın ortasına yatıp uyumaya başladı. Devriye gezen polis ekipleri dondurucu soğukta ve trafiğin aktığı yolun ortasında yatan bir genci görünce yolda tedbir alıp şahsın durumunu kontrol etti. Yaşadığı ve alkollü olduğu belirlenen genci uyandırmak için polis uzun süre dil döktü. Alkollü şahıs kendisini uyandırmak isteyen polislere de ‘Ben uyuyorum rahatsız etmeyin’ diye direndi. Polis ekipleri, evindeki yatağında yattığını zanneden alkollü şahsı evde değil asfaltın üzerinde yattığını inandırabilmek için bir süre uğraştı. Polisin uğraşları sonucu kendine gelen şahıs bölgeye gelen bir yakınına teslim edilerek bölgeden evine götürüldü. 

İbrahim Kılınç
 


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