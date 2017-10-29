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Alkolü sürücü elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil elektrik direğine çarptı. Otomobilde sıkışan 2 kişinin itfaiye ekiplerince çıkartıldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alkolü sürücü elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

29 Ekim 2017 10:53


Edinilen bilgiye göre, dün gece Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, Side istikametinden Sorgun istikametine giden Ferman İ.'nin kullandığı 07 N 2492 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü, elektrik direğinin yıkıldığı kazada sürücü Ferman İ. ile otomobilde bulunan Mustafa E., Ali E. ve Mustafa T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ferman İ. ve Ali E. Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilde sıkışan ve Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yardımıyla güçlükle araçtan çıkarılan Mustafa T. ve Mustafa E. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü 200 promil alkollü çıktı
200 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ferman İ.'nin hakkında 2017 yılı içerisinde alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, ehliyetine el konulduğu, ve kısa bir süre ehliyetinin iade edildiği öğrenildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, araç, kaza

 

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