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Alkolün etkisiyle polisten olmayan valizini istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aldığı aşırı alkolün etkisi ile kaldırımda uyuyup kalan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkolün etkisiyle polisten olmayan valizini istedi

19 Eylül 2016 07:13
Alkolün etkisiyle polisten olmayan valizini istedi - Tıkla İzle

Aşırı alkolün etkisi ile polislerden olmayan valizini isteyen şahıs ambulansa polis ve sağlık ekiplerinin yardımı ile binebildi. Olay Ereğli İlçesine bağlı Müftü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaldırımda sızan ve isminin Muzaffer G. olduğu öğrenilen şahsı uyandırarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri Muzaffer G.’yi polis ekiplerinin yardımı ile ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Aldığı alkolün etkisi ile ayakta duramayan Muzaffer G. ambulansa götürüldüğü sırada polislerden sızıp kaldığı yerde olmayan valizini getirmelerini istedi.
Muzaffer G. kaldırıldığı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Etiketler: alkol


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