Daha önce Survivor 2018’de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile gönüllülerin karşı karşıya geleceğini açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu. Ilıcalı, “Survivor2018 ’de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler’e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.