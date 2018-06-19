Allianz Gelecek Nesiller Ödülü sahibini buldu

Türkiye’den Bin Yaprak, Reflect ve Scode’un da aralarında olduğu 9 sosyal girişimin sivil toplum, sosyal girişim, Impact Hub ve Allianz temsilcilerinden oluşan 5 jüri üyesine sunum yaptığı Yatırıma Hazırlama Programı’nın final aşamasında Picha Projesi ekibi, mültecilerin istihdam sorununa çözüm ürettikleri sosyal girişimleriyle 40 bin avroluk Allianz Gelecek Nesiller Ödülü’nün sahibi oldu.

Dünyanın en büyük sigorta ve finansal varlık şirketlerinden Allianz’ın, çocuklar ve gençler için sosyal faydaya odaklanan ‘Gelecek Nesilleri Cesaretlendirme’ programı kapsamında etki odaklı global bir ağ olan Impact Hub iş birliğiyle düzenlediği sosyal girişim programı başarıyla tamamlandı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Malezya ve Brezilya’da ilk kez hayata geçirilen program kapsamında finale kalan 9 sosyal girişim, 15 Haziran’da Almanya’nın Münih kentinde sivil toplum, sosyal girişim, Impact Hub ve Allianz temsilcilerinden oluşan 5 jüri üyesinin ve izleyicilerin karşısına çıktı. Değerlendirme yapılırken, gençleri etkileyen sosyal sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözümlerin etkinliği göz önünde bulunduruldu. Değerlendirme sonucunda seçilerek Yatırıma Hazırlama Programı’na katılan ve final aşamasına gelen 9 sosyal girişim arasından kazanan sosyal girişim, Picha Projesi oldu. Final aşamasına ulaşarak Impact Hub ve Allianz‘dan mentor ve uzmanların öncülüğünde, iş modelleri, stratejileri ve ekiplere ilişkin sistemli bir değerlendirme ve geri bildirim sürecinden geçen, büyüme ve yatırım planları oluşturan 9 sosyal girişim arasında Türkiye’den Reflect, BinYaprak ve Scode da yer almıştı.

Yatırıma Hazırlama Programı kapsamında Allianz Gelecek Nesiller Ödülü’nü alan Picha Projesi, mültecilerin istihdam sorununa getirdikleri yenilikçi çözümlerde kullanılmak üzere 40 bin avroluk desteğin de sahibi oldu.

"Gerçek şampiyon, geleceğe olumlu bir etki oluşturma arzusu"

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, Allianz olarak 2016 yılında sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik stratejisini ve modelini hayata geçirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Allianz Türkiye olarak önleyici çözümler ile girişimcilik ve inovasyona odaklanan bir strateji benimsedik. Şirket faaliyetlerimizin odağında iyi bir çevre, iyi bireyler, iyi kurumlar ve iyi bir toplum hedefimiz bulunuyor. Impact Hub’la işbirliği içinde Allianz Türkiye olarak parçası olduğumuz bu program kapsamında amacımız, özellikle gençlerin karşı karşıya olduğu temel sosyal sorunlara çözüm arayan sosyal girişimcileri bir araya getirmek ve onları teşvik etmekti. Daha ilk aşamasından itibaren programa gösterilen ilgi bizleri çok memnun etti. Programa ülkemizden katılan Reflect, BinYaprak ve Scode ekiplerini tebrik ediyoruz. Bunun yanında, bize göre gerçek şampiyonun, geleceğe olumlu bir etki oluşturma arzusu olduğunu da özellikle vurgulamak isterim".