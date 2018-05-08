Allianz Motto Müzik’e 'En İyi Müzik Kanalı' ödülü

Allianz Motto Müzik, Türkiye’nin ilk üniversite radyosu Radyo Boğaziçi tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen 'Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Müzik Kanalı' ödülüne layık görüldü. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve Radyo Boğaziçi dinleyicilerinin oylarının yanı sıra halk oylamasıyla belirlenen 'Müzik Ödülleri' Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı olan Allianz Motto Müzik ile takipçilerine müzik, sohbet ve eğlence dolu kaliteli içerikler sunduklarını belirten Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, "Müziğin birleştirici gücüne olan inancımızla, müziğe yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Müziği ve geleceğin sanatçılarını desteklemeyi, insanların hayatlarını zenginleştirmeyi, toplumdaki kültürel bağları müzik yoluyla güçlendirmeyi kurumsal sorumluluk vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu ödülü, bir dijital platform olarak, bu ülkenin müzik sahnesinin gelişmesine yıllar boyu katkıda bulunmuş kuvvetli müzik kanallarının arasından sıyrılarak kazandığımız için onur duyuyoruz. Başarımızda emeği geçen, kültür sanat dünyamızın değerli isimleri ile Allianz Motto Müzik ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

'Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Müzik Kanalı' ödülüne layık görülen Allianz Motto Müzik’te yayımlanan Yekta Kopan ile 'Noktalı Virgül' ve Murat Meriç ile 'Plak Dolabı' da farklı kategorilerdeki adaylar arasında yer aldı.

Müziği, toplumu ayakta tutan değerli bir kültürel sermaye olarak gören Allianz Türkiye’nin, her yaştan insana ilham vermek amacıyla hayata geçirdiği Allianz Motto Müzik, müziğe erişmek, müziği öğrenmek isteyen herkese Türkçe içerik sunan Türkiye’nin ilk ve tek kurumsal YouTube kanalı olduğu belirtilerek müzikseverlerle buluşuyor.