Allianz Motto Müzik’te bininci videoyla yeni yayın dönemi

Yayında olduğu iki yıl boyunca YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram’da toplam 300 binden fazla takipçiye ulaşan Allianz Motto Müzik’te, bininci video konuğu takipçiler oldu. Videoda eski programcıların yanı sıra yeni sezonda ekibe katılan tanınmış oyuncu Bülent Şakrak, dünyaca ünlü dansçı Lexx ve genç 'mucit' Utku Köseoğlu yepyeni programlarıyla takipçilerinin karşısında olacağı açıklandı.

Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı olarak belirtilen Allianz Motto Müzik, yeni yayın dönemi öncesinde bininci videosunu takipçi yorumlarına ayırdı. Dijital mecralardan 300 binden fazla takipçisi ile iki yıldır büyüyen ve gelişen Allianz Motto Müzik yayınladığı videoda programcılar; programlara gelen ters köşe yorumlara da esprili bir dille cevap verdi ve iyisiyle kötüsüyle gelen bütün yorumlara içtenlikle teşekkür etti. Müzikli söyleşilerin, enstrüman ve ses teknolojileri üzerine eğitimlerin, dünyadan ve Türkiye'den en güncel müzik haberlerinin, geçmişten günümüze eskimeyen bilgilerin; kısacası müziğe dair pek çok unsurun yer bulduğu müzik, muhabbet, eğlence kanalı Allianz Motto Müzik, ilk videosunu 1 Mart 2015'te yayınlamıştı.

Yeni yayın döneminde Bülent Şakrak da var

Allianz Motto Müzik yeni yayın döneminde program yapmaya başlayacak isimlerden biri ünlü oyuncu Bülent Şakrak olacak. Şakrak, Art-Niyet adlı programı için kamyonetinde ağırladığı sanat dünyasından konuklarıyla sazlı sözlü, bol müzikli, ismine yakışır biçimde şen şakrak sohbetler gerçekleştirecek. Mucit yönü ve 8 enstrüman çalmasıyla tanınan Utku Köseoğlu 'Çok Zor Değil' adlı programında yüksek fiyatlı enstrüman ve ekipmanların daha uygun fiyat ve malzemelerle nasıl yapılacağını anlatacak.

Serdar Karaman ya da dans dünyasında bilinen ismiyle Lexx ise 'Lexx’le Free Style' programında dünyanın dört bir yanında edindiği tecrübelerini dans tutkunu takipçileri ile paylaşacak. Sahibinin sesi programında ise her bölümde farklı bir enstrüman neşeli görüntüler eşliğinde tanıtılacak.

Ayrıca, 'Yekta Kopan’la Noktalı Virgül', 'Murat Meriç’le Plak Dolabı', Barış Akpolat’la '3N1K (Neye Niyet Neye Kısmet)', 'Şenay Akkurt’la Hayat Bana Güzel', İpek Atcan’la 'N’olmuş?' ve 'Nurkan Renda ile Gitar Öğreniyorum' programları da, müzik ve sanat dünyasının en güncel konularını Allianz Motto Müzik’te aktarmaya devam edecek.

