Allianz Türkiye ve İTÜ ARI Teknokent’ten iş birliği

İstanbul Teknik Üniversite’nin Teknoloji Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI Teknokent, girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla desteğini aldığı paydaşlarına bir yenisini ekleyerek Allianz Türkiye ile iş birliğine gitti. Müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapan Allianz Türkiye ile yapılan işbirliği kapsamında İTÜ ARI Teknokent’in erken aşama girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang adlı girişimcilik yarışmasında Allianz Türkiye Özel Ödülü verilecek. Toplam 125 bin Türk lirası değerindeki Allianz Türkiye Özel Ödülü, sigorta teknolojileri (insurtech) ve önleyici çözüm girişimlerinden seçileceklere takdim edilecek.

Tüm Türkiye’den başvuran girişimler arasından yaptığı elemeler sonucunda, melek yatırım ağlarını, yatırımcıları ve kurumsal şirketleri bir araya getiren Big Bang, ticarileştirilebilir ürünlerin ortaya çıkarılmasını amaçlıyor. Bu yılın Kasım ayında 7’ncisi düzenlenecek Big Bang’de başarılı bulunarak, toplam 17 milyon Türk lirasından fazla ödül veya yatırımla buluşacak olan girişimler, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nde de bir yıl süreyle network, yatırım ve satış desteklerinden yararlanacaklar. İTÜ Çekirdek’in, sigortacılar ve sigortalıların hayatlarını kolaylaştıracak tüm ticarileşebilir inovatif teknolojilere yönelik çağrısı Allianz Türkiye desteğiyle açıldı. 2018’in Kasım ayında düzenlenecek Big Bang’e Allianz Türkiye’nin sigorta teknolojileri alanında vereceği 125 bin Türk lirası değerindeki özel ödülün yanı sıra diğer tüm ödül ve yatırım desteklerine de aday olmak isteyen girişimlerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinin internet adresinden başvurmaları bekleniyor. Başvurusu kabul edilenler, girişimlerini İTÜ Çekirdek girişimcisi olarak geliştirerek, network, yatırım, satış desteğiyle buluşacak ve Allianz Türkiye çalışanlarının mentorluklarından yararlanabilecekler.

Aylin Somersan Coqui: "Sağlık sigortacılığı ve önleyici çözüm girişimlerine destek vermeyi amaçlıyoruz"

İTÜ ARI Teknokent kapsamındaki İTÜ Çekirdek ile yaptıkları iş birliği hakkında "Günümüzde şirketlerin lider konumunu sürdürebilmesi finansal veya teknik güçlerinin yanı sıra iş alanlarını yeni nesile taşıyacak teknoloji değişimine liderlik etmelerine de dayanıyor. Allianz Türkiye olarak bu misyonu yerine getirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuşan Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui sözlerine şöyle devam etti: "Sigortacılığın tüm alanlarında hizmet veren, geniş yelpazeli bir kurum olarak liderliğimizi inovasyon ve girişimcilik ekosistemine verdiğimiz destekle pekiştirmekten mutluluk duyuyoruz. Çıktığımız bu yolda kendi alanında lider olan ve başarısını küresel ölçekte de kanıtlamış olan İTÜ ARI Teknokent kapsamındaki İTÜ Çekirdek ile başladığımız iş birliğinin oluşturacağı sinerjiye inancımız tam. Bu iş birliğinde bir yandan sektörümüze ve çalışanlarımıza girişimcilik becerilerini kazandırmayı, diğer yandan da yeni nesil iş modellerine hızlı entegre olmayı ve sigortacılık bilgi birikimimizi girişimlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de sigorta teknolojileri alanını geliştirirken sağlık sigortacılığı ve önleyici çözüm kapsamında yaşamın her noktasında güvenceyi içeren girişimlere ve yeni nesil iş modellerine destek vermeyi amaçlıyoruz".

Kenan Çolpan: "Tüm kurumsal firmaları destekçilerimiz arasına katılmaya davet ediyoruz"

İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan Çolpan gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili olarak; "UBI endeksine göre dünyanın en iyi 3’üncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek olarak Allianz Türkiye’yi de paydaşlarımız arasına aldığımız için çok mutluyuz. Sigorta teknolojileri alanındaki girişimler artık Allianz Türkiye’nin de desteğiyle İTÜ Çekirdek girişimcisi olarak, çalışmalarını geliştirecek. Bizler de sigorta sektörüne daha fazla girişimci yetiştirerek, ekosisteme katkıda bulunacağız. Sektörlerinin inovasyon potansiyelini yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları destekçilerimiz arasına katılmaya davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri inovasyon ile dönüştürme potansiyeli taşıyor. Allianz Türkiye’ye, çalışanlarının İTÜ Çekirdek mentorları arasına katılmasıyla bu sürece yapısal bir nitelik kazandırdığı için ayrıca teşekkür ederiz" dedi.