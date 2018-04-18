Allianz Türkiye'de iki önemli görev değişikliği

Sigorta sektörünün önemli finans kuruluşlarından Allianz Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kaan Günay, 1 Mart 2018 tarihi itibarıyla Almanya’da yer alan Allianz Teknoloji’nin global analitik başkanlığı görevine getirildi. Günay, yeni pozisyonundaki sorumluluklarına ek olarak, Haziran ayına kadar Allianz Türkiye’ye de destek vermeye devam edecek.

Kaan Günay’ın Türkiye görevlerini ise, bilgi teknolojilerinde hayat emeklilik yazılım geliştirme ve dönüşüm direktörü olarak görev yapmakta olan Evren Ayorak, 'direktör' olarak üstlendi. Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Direktörü olan Ayorak, yeni sorumluluklarına ek olarak Allianz İş Sistemleri dönüşümündeki mevcut görevine de devam edecek.

Kaan Günay kimdir?

Kaan Günay, 1977 yılında İskenderun’da dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi’nin Almanca enformatik bölümünde, yüksek lisansını Baltimore Üniversitesi’nin yönetim bilişim sistemleri bölümünde tamamlayan Günay, kariyerine 2000 yılında Wincor Nixdorf’ta ürün uzmanı olarak başladı. Günay, 2005 yılında Deloitte Türkiye’de bilgi teknolojileri ve güvenlik bölümünde finans ve telekomünikasyon sektörlerine hizmet verdi. Ardından aynı sektörlerde görevlendirilmek üzere atandığı Deloitte Kanada’da bilgi teknolojileri ve güvenlik riskleri konularında çalıştı. 2010 yılında Accenture Teknoloji Danışmanlığı firmasında müdür olarak görev yaptı ve 2011 yılında kıdemli müdür oldu. Günay 2013 yılının Şubat ayında bilgi teknolojileri direktör vekili olarak katıldığı Allianz Türkiye’de, 2014 yılında Bilgi teknolojileri direktörü oldu. Günay Şubat 2017’den bu yana Allianz Türkiye’nin bilgi teknolojileri genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. Günay, 1 Mart 2018’de Almanya’da yer alan Allianz Teknoloji’nin global analitik başkanlığı görevine atandı.

Evren Ayorak kimdir?

Evren Ayorak, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nin bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Finansbank’ta sistem ve uygulama mimarı olarak başlayan Ayorak, 2005-2006 yılları arasında aynı kurumun bilgi işlem birimi olan IBTECH’te kıdemli yazılım mimarı olarak görev aldı. Ayorak, 2006-2007 arasında Fiba Holding’in kurumsal mimarı olarak çalıştı. İzleyen dönemde 2012’ye kadar Hollanda’da, Credit Europe Bank bünyesinde uygulama tasarımı ve geliştirme bölümü yöneticisi, başkan yardımcısı ve kıdemli başkan yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Ayorak, Mart 2016’den bu yana çalıştığı Allianz Türkiye’de yazılım geliştirme ve dönüşüm direktörü olarak atanmadan önce Fibabank’ın analiz ve geliştirme bölüm yöneticisi ve departman müdürü pozisyonlarında görev almıştı. Ayorak, 1 Mart 2018’den itibaren Allianz Türkiye’nin bilgi teknolojileri direktörlüğü pozisyonuna atandı.